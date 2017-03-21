Медведев утвердил индексацию социальных пенсий на 1,5% с 1 апреля

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Правительство утвердило проект Минтруда об индексации социальных пенсий на 1,5%. Это связано с увеличением прожиточного минимума пенсионера в России.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий на 1,5% с 1 апреля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015",- говорится в постановлении правительства.

Ранее Минтруд предложил утвердить коэффициент индексации в размере 1,5% в связи с увеличением прожиточного минимума пенсионера в России.

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