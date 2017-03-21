Лукашенко потребовал создать альтернативный нефти и газу источник энергии

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Белоруссия должна создать новый источник энергии, заявил президент этой страны Александр Лукашенко. По его словам, это необходимо для того, чтобы "не ползать" на коленях, в том числе, перед Россией, выпрашивая "тонну нефти или кубометр газа".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо изобрести новый источник энергии, чтобы "не ползать" на коленях "перед братьями".

"Я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа", - приводит его слова "БелТА".

Белорусский лидер отметил, что ученые в его стране периодически создают важные разработки, но отказываются их внедрять на предприятиях. Лукашенко добавил, что не согласен с этими решениями. По его словам, все изобретения, которые могут усовершенствовать и упростить процесс производства, необходимо использовать.

Топливный спор между Россией и Белоруссией ведется с начала 2016 года. Тогда Минск заявил о несправедливой цене на российский газ и в одностороннем порядке снизил выплаты за него. В ответ на это Москва заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию. В феврале Минск подал в суд из-за сокращения поставок Россией нефти. К этому моменту долг Белоруссии превысил 500 миллионов долларов. В середине февраля стороны предварительно согласовали нефтегазовый протокол.

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