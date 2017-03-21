Главком войск США в Европе прочел офицерам Украины лекцию о сдерживании России

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Командующий Объединенных сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес прочел украинским офицерам лекцию о действиях НАТО в рамках политики сдерживания России. Он отметил, что главными факторами в данном вопросе являются силы и средства, а также мобильность личного состава и техники.

Командующий войсками США в Европе Бен Ходжем прочел украинским офицерам лекцию о действиях НАТО в рамках политики сдерживания России. Об этом сообщил "Интерфакс". Выступление Ходжеса состоялось в Национальном университете обороны Украины.

"Мы много работаем над тем, чтобы остановить Россию от совершения роковой ошибки. Сдерживание - очень дорогостоящий процесс, но еще более затратным является ведение войны. Поэтому Америка прилагает немало усилий, чтобы доставить военную технику в Европу. Мы наращиваем наши мощности, чтобы у россиян даже не возникла мысль о возможном нападении", - заявил он.

По словам генерала, в случае, если "Россия осуществит роковую ошибку", у НАТО имеются ресурсы для ответных действий. У альянса есть тактическая группа, а также группа, находящаяся в высокой степени готовности. Ходжес отметил, что для сдерживания России необходимы, прежде всего, силы и средства, а также высокая мобильность личного состава и техники. Также важным аспектом американский генерал назвал способность сотрудничества военных из разных стран. В связи с этим НАТО активно проводит учения по совместимости, в том числе с вооруженными силами Украины.

"Я очень горжусь тем, как украинцы защищают свою страну. Ваши военные мужественны и их трудно одолеть. Лично я никогда не был под огнем российской артиллерии, не испытывал нападение ракет, однако уверен, что большинство из присутствующих почувствовали это на себе, поэтому для нас очень полезно узнать о вашем опыте. Кроме того, когда мы увидели украинские танки, на которые поставлены системы динамической защиты, то сделали вывод, что такие нужны и нам", - заявил Ходжес.

Генерал также отметил важность для Украины в сложившейся ситуации продвижения молодых командиров, готовых брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения в трудных ситуациях.

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