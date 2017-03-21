СК не нашел криминального следа в смерти мужчины на стройке в Москве
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СК по Москве ведет доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины около стройплощадки на западе Москвы. По данным ведомства, умершему на вид 35-40 лет. Осмотр места происшествия показал отсутствие видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере его смерти.
Осмотр места смерти мужчины, который скончался на стройке на западе Москвы, показал отсутствие видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере его смерти. ОБ этом TVC.RU сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.
В настоящий момент следователи ведут проверку и пытаются установить обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего. По данным ведомства, мужчине на вид 35-40 лет.
Труп неизвестного нашли накануне по адресу: улица Матросова, дом 31.
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