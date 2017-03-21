Путин пожелал Тибилову удачи на выборах президента Южной Осетии

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Владимир Путин во вторник принял в Кремле президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова, который прибыл в Москву по приглашению главы российского государства.

Владимир Путин во вторник встретился с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым. Обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, прежде всего, в социально-экономической сфере, и предстоящие президентские выборы в республике, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин пожелал Тибилову удачи, выразив уверенность, что кампания пройдет в рамках конституции при соблюдении законов. Российский президент подчеркнул, что между Россией и Южной Осетией сложились союзнические отношения.

В свою очередь, Леонид Тибилов отметил, что республика ощущает на себе позитивные результаты реализации соглашений с Россией. В частности, договора о сотрудничестве и интеграции. По его словам, это дает народу Южной Осетии ощущение безопасности и уверенности в завтрашнем дне.