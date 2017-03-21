Греф анонсировал быстрый уход Сбербанка с украинского рынка

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Киевские власти должны предоставить Сбербанку возможность максимально быстрого ухода с украинского рынка, считает председатель правления банка Герман Греф. По его словам, беззаконные действия против дочерних предприятий в украинских городах создают очень непростые условия для их деятельности.

Сбербанк ищет вариант максимально быстрого ухода с украинского рынка, заявил председатель правления банка Герман Греф. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы сегодня занимаемся поиском вариантов максимально быстрого выхода с украинского рынка. И надеюсь, что нам такую возможность предоставят украинские власти", - подчеркнул он.

Вместе с тем, глава Сбербанка не стал уточнять, произойдет ли ликвидация бизнеса или рассматривается только вариант продажи украинской "дочки".

По словам Грефа, против Сбербанка в Киеве и других городах Украины совершаются беззаконные действия. Все это происходит "при полном попустительстве со стороны правоохранительной системы". Он уверен, что украинское МВД и местные правоохранительные структуры "не пресекают абсолютно беззаконную деятельность вооруженных бандформирований", мешающих работе банка на Украине.

Греф напомнил, что "это сочетается еще с таким дискриминационным решением, как запрет на движение межбанковских кредитов между Россией и Украиной". По его словам, все это создает очень непростые условия для деятельности Сбербанка на Украине. Он подчеркнул, что за последний год Сбербанк насчитывает "более сотни таких актов, которые иначе как вандализмом и варварством назвать тяжело".

"Банк работает с ограничениями, и конечно, очень хотелось бы иметь поддержку со стороны официальных органов в части восстановления нормальных условий работы", - подчеркнул глава Сбербанка.

В последнее время украинские радикалы все настойчивее требуют от киевских властей запретить российским банкам работать на Украине. В частности, всю прошлую неделю продолжались погромы дочерних предприятий российских банков. Больше всех досталось офисам в Киеве, которые радикалы закидали камнями.

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