Подвозивший москвича водитель ударил его ножом в печень в ходе ссоры

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Водитель автомобиля Hyundai Solaris нанес своему пассажиру ножевое ранение после конфликта, который возник между мужчинами на северо-западе Москвы. В результате потерпевший госпитализирован с колото-резаным ранением печени и перикарда. Подозреваемого задержали в Зеленограде.

Мужчина получил удар ножом в печень на северо-западе Москвы. Это произошло в ходе ссоры с подвозившим его из Зеленограда водителем, передает Агентство "Москва".

В правоохранительных органах рассказали, что информация о ножевом ранении поступила в полицию из квартиры дома №19 на улице Туристская. На место происшествия прибыли оперативники, которые опросили 33-летнего хозяина квартиры.

По его словам, в Зеленограде он находился в состоянии алкогольного опьянения и искал попутку до дома. В результате его согласился подвезти 29-летний уроженец Азербайджана за вознаграждение. Приехав к нужному месту, москвич заплатил водителю две тысячи рублей. Затем между мужчинами произошел конфликт, после которого москвич пришел домой.

Встретившая его жена увидела у него на груди следы крови, после чего вызвала полицию и скорую помощь. Врачи выяснили, что мужчина получил проникающее колото-резаное ранение печени и перикарда. В итоге ему потребовалась экстренная госпитализация.

В свою очередь, оперативники задержали подозреваемого на станции "Крюково" в Зеленограде. Он управлял автомобилем Hyundai Solaris. 29-летний мужчина был неоднократно судим за кражу. В его отношении возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.