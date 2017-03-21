СКР возбудил дело по факту убийства сиделки в Москве

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В квартире на северо-востоке Москвы обнаружено тело женщины с признаками удушения. По информации СКР, погибшая осуществляла домашний уход за лежачей пенсионеркой. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины с признаками удушения на северо-востоке Москвы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. Инцидент произошел в ночь на вторник.

"В квартире одного из жилых домов по проезду Шокальского в городе Москве было обнаружено тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде механической асфиксии", - сказала Иванова.

По ее словам, погибшая осуществляла домашний уход за лежачей пенсионеркой. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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