Москвич получил условный срок за попытку вывезти танк Т-34 из России

Теги: суд музей казахстан Происшествие танк

Карталинский городской суд в Челябинской области приговорил жителя Москвы к трем годам лишения свободы условно за попытку незаконно вывезти за границу танк 1945 года выпуска. Мужчина рассчитывал продать боевую машину жителю Казахстана за 230 тысяч евро.

Житель Москвы приговорен Карталинским городским судом в Челябинской области к трем годам лишения свободы условно за попытку незаконно вывезти за границу средний танк Т-34-85 1945 года выпуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Мужчине дали испытательный срок один год шесть месяцев.

Боевая машина является музейным экспонатом. Она была приобретена у гражданина Латвии за 20 тысяч евро. После этого москвич рассчитывал продать танк жителю Казахстана за 230 тысяч евро.

Однако Т-34-85 был обнаружен пограничниками при досмотре железнодорожного состава, который направлялся через российско-казахстанскую границу в железнодорожном пункте пропуска "Карталы" летом 2015 года. Этот танк в соответствии с документами, выданными управлением Министерства культуры России по Центральному Федеральному округу, является культурной ценностью государства.