Мужчина провалился под лед в Химкинском водохранилище

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Сотрудники МЧС вытащили человека, провалившегося под лед в Химкинском водохранилище. Инцидент произошел в 35 метрах от берега. Мужчина отказался от медицинской помощи и отправился домой после происшествия.

Из Химкинского водохранилища спасатели вытащили мужчину, который пытался перейти по льду на другую сторону берега. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

"Во вторник вечером спасатели во время патрулирования заметили провалившегося в промоину человека. Они подняли с поверхности воды мужчину 1969 года рождения", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в 35 метрах от берега водохранилища.

В пресс-службе добавили, что мужчина отказался от медицинской помощи и отправился домой после происшествия. МЧС также напоминает, что во время оттепели прочность льда в водоемах ослаблена и людям не рекомендуется передвигаться по замерзшей воде в связи с повышением суточной температуры воздуха.

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