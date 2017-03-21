В Москве полиция задержала автомобиль с похищенным ребенком

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Сотрудники полиции задержали автомобиль, на котором могли передвигаться неизвестные, предположительно, похитившие ребенка на Ярославском шоссе. Ранее в столице был введен план "Перехват" после сообщения очевидца о похищении.

В Москве полиция задержала автомобиль, на котором передвигались неизвестные, предположительно, похитившие 21 марта ребенка на Ярославском шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее очевидец сообщил полиции о том, что у дома №10 на Ярославском шоссе неизвестные схватили мальчика, усадили его в машину и скрылись с места происшествия. В результате в городе был введен план "Перехват". Машина остановлена, ведется разбирательство, отметили в столичном главке полиции.

Ранее Агентство "Москва" сообщало, что злоумышленники на автомобиле Toyota RAV4 похитили двух глухонемых детей на Ярославском шоссе.