Останки человека обнаружены в колодце на севере Москвы

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В колодце на севере Москвы обнаружили останки человека. Их принадлежность будет установлена позднее. Полиция начала проверку по факту данного происшествия.

Правоохранительные органы начали проверку по факту обнаружения останков человека в колодце на севере столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Из колодца у дома на Лиственничной аллее извлечены останки, принадлежность которых будет установлена по результатам проверки", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в колодце на севере Москвы было обнаружено тело человека, которое извлекли наружу частями.

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