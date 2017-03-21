Во Франции на фоне политического скандала сменили главу МВД

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Руководитель МВД Франции Брюно Ле Ру 21 марта объявил об отставке на фоне разразившегося вокруг него политического скандала. Теперь его место займет Маттиас Фекль, ранее занимавший должность госсекретаря по внешней торговле, развитию туризма и делам граждан Франции за рубежом.

Глава МВД Франции Брюно Ле Ру объявил об отставке на фоне политического скандала, который разразился вокруг него. Во время пресс-конференции он рассказал, что уже подал президенту страны Франсуа Олланду соответствующее прошение, информирует ТАСС.

"Я не могу допустить, чтобы какие-либо подозрения бросали тень на деятельность правительства", - подчеркнул Ле Ру.

Имя нового руководителя французского МВД уже известно. Им станет Маттиас Фекль. Ранее он занимал должность государственного секретаря по внешней торговле, развитию туризма и делам граждан Франции за рубежом.

Ранее 20 марта французские СМИ сообщили, что в период с 2009 по 2016 год две дочери Ле Ру, который до недавнего времени являлся депутатом Национального собрания и возглавлял фракцию правящей Соцпартии, работали в его парламентском секретариате. С ними в общей сложности было заключено полтора десятка временных контрактов за несколько месяцев. За работу они получили 55 тысяч евро. При этом, своих дочерей Ле Ру принял на работу, когда им было всего 15 и 16 лет соответственно. Также он решил не декларировать контракты со своими дочерьми перед проверяющими инстанциями в Национальном собрании. Кроме того, журналисты выяснили, что одновременно с работой в парламенте девушки проходили стажировки в других местах. Старшая делала это в Бельгии.

По словам самого Ле Ру, дочери выполняли реальную работу. "Все контракты были легальны", - заявлял он.