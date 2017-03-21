В Ставрополье арестовали сотрудников ДПС, избивших водителя до смерти

Теги: Уголовное дело убийство ставрополье

В Ставропольском крае устанавливают обстоятельства убийства водителя сотрудниками ДПС. Подозреваемые инспекторы и их начальники арестованы на 2 месяца. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Превышение должностных полномочий". По данным следствия, ЧП произошло в минувшие выходные в пригороде Пятигорска. Сотрудники ДПС до смерти избили 24-летнего автомобилиста, который не остановился по требованию инспекторов и пытался уйти от погони.

Оказавшись по ту сторону закона, сотрудники ДПС Гаспарян и Гладков ведут себя тише воды - ниже травы. Глаза в пол, на вопросы прессы не отвечают, передает "ТВ Центр".

Их подозревают в избиении до смерти водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "Превышение должностных полномочий" и "Убийство". Срок грозит немалый - от восьми до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. Пока идет расследование, суд вынес решение взять Рубена Гаспаряна и Андрея Гладкова под стражу на два месяца. Всего по данному делу проходят четверо сотрудников полиции.

В ночь с 18г на 19 марта они попытались остановить автомобиль BMW. Водитель требование проигнорировал и лишь сильнее нажал на газ. Видео погони появилось в интернете.

На кадрах, снятых глубокой ночью регистратором, установленным в салоне автомобиля ДПС, с трудом, но можно различить: когда полицейским практически удалось остановить преследуемую иномарку и один из них открыл дверь, водитель BMW проехал вперед, протащив по дороге сотрудника ГИБДД. Дальше видеозапись обрывается. Но есть еще одна, на которой в Следственном комитете разглядели жестокое избиение владельца немецкого седана и его пассажира.

"Двое инспекторов ДПС применили физическую силу к водителю, причинив ему многочисленные телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего на месте происшествия. При этом, двое других сотрудников ДПС применили физическое насилие по отношению к пассажиру автомобиля, нанеся ему несколько ударов по различным частям тела", - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

В пресс-службе МВД по Ставропольскому изначально пытались выгородить своих и причиной смерти 24-летнего владельца BMW называли сердечный приступ. Но эту версию опровергают и свидетели, и медики.

Судмедэкспертиза показала: у молодого человека было выбито ребро и пробито легкое. Причиной смерти стала травма сердца и кровоизлияние в грудную клетку после удара тупым предметом. Фельдшеру Людмиле Лысенко, прибывшей на место происшествия, оставалось только констатировать: смерть наступила еще до приезда скорой помощи.

В селе Винсады, в районе которого все и произошло - народный сход. Самые разные люди пришли выразить недовольство полицейским произволом. Женская половина семьи Поломановых с трудом общается с прессой. Мать и сестра убитого Александра, кажется, до конца еще не осознали: сына и брата больше нет. Показывают его главное увлечение – все, что связано с автомобилями: номера, модели машин и фотографии.

Они не знают, что именно произошло в ту роковую ночь и почему Александр удирал от полиции. Говорят, злостным нарушителем он никогда не был. Наталья Полонская пытается найти объяснение и еще одному странному факту: в пять часов шестнадцать минут утра с телефона сына пришло SMS "мама, срочно позвони мне!". Согласно данным судмедэкспертизы, Александр скончался раньше этого времени.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".