Генассамблея почтила память Виталия Чуркина

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Генеральная Ассамблея ООН провела специальное заседание, посвящённое памяти Виталия Чуркина - российского постпреда, который скончался 20 февраля. Коллеги почтили память дипломата минутой молчания.

Память постпреда России при ООН Виталия Чуркина почтили на Генеральной Ассамблее ООН. Такой чести обычно удостаиваются только главы государств, или всемирно известные политические деятели, передает "ТВ Центр".

Пётр Ильичёв, исполняющий обязанности постпреда России при ООН, отметил: Виталий Иванович более 10 лет "твёрдо и последовательно отстаивал российские интересы, что требовало от него неимоверных усилий и полной самоотдачи". Он добавил, что книга соболезнований в российской миссии при ООН насчитывает уже 4 тома. И наши дипломаты продолжают получать сообщения и телефонные звонки со словами сопереживания об утрате.

Признание всем миром высоких личных и профессиональных качеств Виталия Чуркина отметили председатель Генассамблеи Питер Томсон и генсек ООН Антониу Гутерриш. Своё выступление глава организации закончил на русском языке, произнеся "Покойся с миром, земля тебе пухом".

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