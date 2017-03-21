МВД опровергло информацию о похищении детей в Москве

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Информация о похищении детей на Ярославском шоссе не соответствует действительности, заявили в столичном главке МВД. Так там прокомментировали сообщения СМИ о том, что 21 марта полиция остановила в Москве автомобиль с похищенным ребенком. По другой информации, в машине находились двое детей.

В столичном главке МВД назвали несоответствующей действительности информацию о похищении детей неизвестными на Ярославском шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Во вторник очевидец сообщил, что неизвестные схватили мальчика, усадили его в машину и скрылись с места происшествия. В городе ввели план "Перехват".

В итоге машина была остановлена. Все участники инцидента были препровождены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что злоумышленники на автомобиле Toyota RAV4 похитили двух глухонемых детей на Ярославском шоссе.