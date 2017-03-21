Пушков назвал слова Ляшко о кукловодах США на Украине прозрением

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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко во время выступления в Верховной Раде заявил, что страной правят кукловоды из американского посольства. По его мнению, США должны проявить уважение к "тысячелетней украинской нации". Эти слова одиозного политика прокомментировал в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, заявившего, что Украина оказалась во власти кукловодов из американского посольства. По мнению сенатора, которое он опубликовал в своем Twitter, эти слова можно охарактеризовать как "прозрение в Киеве".

Прозрение в Киеве: Украиной, оказывается, "руководят кукловоды" из пос-ва США! Руководят. Без них не было бы ни режима, ни Ляшко в режиме. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 марта 2017 г.

Кроме того, Пушков прокомментировал утверждения Ляшко о "тысячелетней украинской нации".

В Раде требуют от США "уважения к 1000-летней украинской нации". Но в Вашингтоне нашли на карте лишь 26-летнюю страну. При всём уважении... — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 марта 2017 г.

Во вторник во время выступления на заседании Верховной Рады Олег Ляшко заявил, что постоянное лоббирование кадров, назначенных из США, является неуважением к "тысячелетней украинской нации".

"Мы обвиняли, что у нас Януковичем руководят из российского посольства. Я спрашиваю, а чем руководство вахтера из американского посольства лучше. Украинцы должны править в своей родной стране. Почему кто-то имеет право указывать, как нам жить? Я требую уважения к тысячелетней украинской нации, к этой земле, политой кровью украинцев", - приводит слова Ляшко сайт украинских "Вестей".

Также лидер Радикальной партии считает, что украинцы способны "преодолеть коррупцию, навести порядок в своей стране, восстановить экономику" без помощи США.