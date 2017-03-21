Захарова прокомментировала задержание украинского журналиста Цимбалюка

Теги: Общество полиция мид журналист москва украина

Романа Цимбалюка задержали на территории МГУ в Москве во время интервью. По словам источника в полиции, это было сделано для проверки документов. В свою очередь, Мария Захарова отреагировала на это событие и отметила, что МИД России разбирается в этой ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала задержание украинского журналиста Романа Цимбалюка в Москве.

"Роман Цимбалюк, видела пост про твое задержание. Разбираемся. В обиду не дадим. Держись там", - отметила Захарова. По ее словам, журналиста уже отпустили, а наряд полиции был вызван людьми, которые пожаловались на крики.

Ранее во вторник вечером Цимбалюк в соцсетях писал о том, что он был задержан столичной полицией на территории МГУ во время проведения интервью. По его словам, причиной якобы стало выкрикивание лозунгов. В свою очередь, источник в полиции отмечает, что Цимбалюк был задержан для проверки документов, сообщает ТАСС.

Читайте также:

В МИД России рассказали, где Лавров отмечает свой день рождения

Захарова обличила западные СМИ в замалчивании катастрофы в Мосуле

Захарова сообщила о двух обстрелах посольства России в Дамаске