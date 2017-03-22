Два человека пострадали в результате стрельбы в Москве

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На северо-востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой, в результате которого ранения получили два человека. По предварительным данным, между несколькими гражданами возникла ссора, в ходе которой два участника инцидента получили ранения, предположительно, из травматического оружия.

В результате перестрелки на северо-востоке Москвы пострадали два человека. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел по адресу: Ярославское шоссе, дом 146. Согласно открытым источникам, там находится многофункциональный центр "Ханой-Москва". По данным источника ТАСС, речь идет о гостинице.

По предварительным данным, между несколькими гражданами возникла ссора, в ходе которой два участника инцидента получили ранения, предположительно, из травматического оружия. Один из пострадавших доставлен в медучреждение, второму оказана помощь на месте.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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