Стала известна дата первой встречи генсека НАТО и президента Трампа
Теги: В мире нато встреча трамп
Генсек НАТО Столтенберг впервые встретится с президентом США Трампом 12 апреля в Вашингтоне. Ранее Трамп раскритиковал деятельность альянса, назвав его "устаревшим".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом 12 апреля в Вашингтоне, передает ТАСС.
Они планируют обсудить важность сильного военного-политического блока для коллективной обороны и стабильности за пределами границ Североатлантического альянса.
Ранее Трамп раскритиковал деятельность НАТО, назвав его методы "устаревшими". Он призвал альянс активней бороться с терроризмом и потребовал от союзников Североатлантического альянса повысить свои военные расходы.
Читайте также:
Трамп напомнил Германии об огромном долге перед США и НАТО
В НАТО предложили разработать правила поведения для России и альянса
Трамп в мае посетит саммит НАТО
НАТО отказывается бороться с "Исламским государством" в Сирии