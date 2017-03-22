Стала известна дата первой встречи генсека НАТО и президента Трампа

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Генсек НАТО Столтенберг впервые встретится с президентом США Трампом 12 апреля в Вашингтоне. Ранее Трамп раскритиковал деятельность альянса, назвав его "устаревшим".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом 12 апреля в Вашингтоне, передает ТАСС.

Они планируют обсудить важность сильного военного-политического блока для коллективной обороны и стабильности за пределами границ Североатлантического альянса.

Ранее Трамп раскритиковал деятельность НАТО, назвав его методы "устаревшими". Он призвал альянс активней бороться с терроризмом и потребовал от союзников Североатлантического альянса повысить свои военные расходы.

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