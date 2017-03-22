Министры обороны США и Финляндии обсудили "российскую агрессию"

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"Российская агрессия" оказалась в центре внимания министров обороны США и Финляндии. Джеймс Мэттис и Юсси Нийнисте в ходе встречи в Вашингтоне также обсудили НАТО и двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с министром обороны Финляндии Юсси Нийнисте обсудил ряд вопросов, включая "российскую агрессию". Как говорится в заявлении американской стороны, помимо этого речь шла о НАТО и двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности.

По итогам встречи Мэттис поблагодарил Нийнисте за вклад Финляндии в НАТО и в борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (деятельность организации запрещена в России).

Собеседники также обменялись мнениями о преимуществах военного сотрудничества между Хельсинки и Вашингтоном, особенно в Арктике, говорится в сообщении.

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