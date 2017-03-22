США и Южная Корея сообщили о неудачной попытке КНДР запустить ракету

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Северная Корея осуществила неудачную попытку запустить ракету. По данным американских военных, она взорвалась вскоре после старта. Специалисты уточняют тип ракеты. В настоящее время американские и южнокорейские военные проводят совместные учения на Корейском полуострове.

Северная Корея провела неудачный тестовый запуск ракеты. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителей американского и южнокорейского оборонных ведомств, которые присутствуют на совместных учениях на Корейском полуострове.

"Северная Корея запустила одну ракету с территории вблизи авиабазы Вонсан этим утром, однако попытка запуска, предположительно, провалилась", - сообщили в Минобороны Южной Кореи.

Военные в настоящее время пытаются уточнить детали, в частности тип ракеты, а также узнать взорвалась ли она в воздухе. Как полагают представители американской стороны, ракета, по всей видимости, взорвалась сразу после старта.

"Ракета, по всей видимости, взорвалась через несколько секунд после старта. Мы работаем с нашими партнерами над более подробной оценкой. Мы продолжаем пристально наблюдать за активностью Северной Кореи", - сообщили в Тихоокеанском командовании США.

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