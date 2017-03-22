В Крыму стартовал заключительный этап учений ВДВ

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В Крыму проходит основной этап крупномасштабных учений. В них задействованы подразделения ВДВ, Черноморский флот и ВКС страны. Впервые в истории российской армии в рамках маневров Воздушно-десантных войск сразу три соединения были подняты по тревоге и частично переброшены на полуостров с вооружением и техникой.

В Крыму стартовал заключительный этап крупномасштабных учений ВДВ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова.

"На учениях ВДВ сегодня проходит заключительный этап боевой стрельбы и управления огнем подразделений при ведении оборонительных и наступательных действий. Задействованные в маневрах подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии, Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад наносят огневое поражение противнику стрельбой из самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона", боевых машин десанта БМД-2КУ, гаубиц Д-30, а также из всех видов стрелкового оружия", - рассказал генерал.

Действия десантников поддерживает армейская и фронтовая авиация, нанося удары по противнику с истребителей Су-27, бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25. Также бойцов ВДВ прикрывают с вертолетов Ми-24.

Накануне в рамках учений первыми в бой вступили разведчики ВДВ. На плацдарм они десантировались с помощью новейших парашютов, отметил "ТВ Центр". Специальная форма крыла и управление позволяют приземляться с точностью до двух метров даже при сильном ветре. Ориентироваться бойцам приходится на месте – на Крымской земле они высадились впервые.

"Взлет десант осуществил с аэродрома в Армавире, на незнакомый полигон и успешно выполнили поставленную задачу. Для нас преград нет. Для нас любой регион, он будет успешно освоен и выполнены любые задачи", - заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Задача основных сил ВДВ – уничтожить незаконные вооружённые формирования. По сценарию, террористы захватили аэродром, объекты жизнеобеспечения и керченскую переправу одновременно. На плацдарм десантировались триста бойцов и десятки единиц тяжелой техники. С воздуха на самолётах Ил-76 и вертолетах Ми-6 и Ми-28, с моря – на военном корабле.

Высадка морского десанта – одна из самых технически сложных задач на военных учениях. Корабль "Цезарь Кунников" швартуется прямо на диком пляже. То есть, практически на неподготовленном участке. Внутри: боевые машины и десантники, которые через несколько минут должны вступить в бой.

Всего в учениях участвовали две с половиной тысячи десантников из разных регионов. Более шестисот единиц современной техники и вооружения. В распоряжении разведки – специально разработанный для Минобороны квадроцикл. Рассчитан на бездорожье и готов к боевым столкновениям.

Совместно с десантными войсками в операции участвуют корабли Черноморского флота и авиация. Такие масштабные учения ВДВ на полуострове проходят впервые. Крым – стратегически важный район для военных и к неожиданным сюрпризам от соседей здесь всегда готовы.