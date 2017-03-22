В Омске прохожих накрыло снежной "лавиной" с крыши дома. Видео

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Следственный комитет в Омске начал проверку по факту обрушения снега с крыши двухэтажного здания.

Момент схода снежной массы на проходящих мимо людей зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщил "ТВ Центр". Троих прохожих лавина сбила с ног, еще двоим удалось проскочить. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. В частности, устанавливаются лица, ответственные за уборку снега. Уже известно, что в момент ЧП на крыше здания проводились работы по очистке от наледи, но специальные ограждения выставлены не были.