Сырая, но теплая погода ожидает москвичей в среду

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В среду жителей Москвы и Подмосковья ожидает пасмурная, сырая, но теплая погода. Воздух прогреется до +10 градусов, ожидается небольшой дождь.

В Москве и Подмосковье воздух прогреется до +10 градусов, но погода будет сырой и пасмурной. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Ожидается юго-западный ветер, с порывами от 3 до 5 метров в секунду. Влажность воздуха составляет около 65%.

По данным портала, сегодня в Европейской части России возмущенный геомагнитный фон, который негативно влияет на самочувствие и работоспособность людей.