Пенсионер убил своего собутыльника в квартире в Москве
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Конфликт между двумя пенсионерами в Москве закончился трагедией. Один из мужчин убил своего собутыльника в результате внезапно возникших неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
В Москве задержан 66-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 75-летнего пенсионера, передает АГН "Москва".
Инцидент произошел в квартире по адресу: улица Лосевская, дом 6. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили на месте подозреваемого в убийстве. По данным источника агентства в правоохранительных органах, он "изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно возникших неприязненных отношений нанес множественные колото-резаные ранения 75-летнему пенсионеру, от которых последний скончался".
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт задержания подозреваемого.
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