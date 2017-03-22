Пенсионер убил своего собутыльника в квартире в Москве

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Конфликт между двумя пенсионерами в Москве закончился трагедией. Один из мужчин убил своего собутыльника в результате внезапно возникших неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

В Москве задержан 66-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 75-летнего пенсионера, передает АГН "Москва".

Инцидент произошел в квартире по адресу: улица Лосевская, дом 6. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили на месте подозреваемого в убийстве. По данным источника агентства в правоохранительных органах, он "изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно возникших неприязненных отношений нанес множественные колото-резаные ранения 75-летнему пенсионеру, от которых последний скончался".

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт задержания подозреваемого.

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