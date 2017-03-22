09:35, 22 марта 2017

Двое учеников погибли в результате давки в китайской школе

Теги:  В мире  школа  китай  жертвы

В Китае во время давки в начальной школе погибли два ученика, еще 20 пострадали. Причиной давки стала паника из-за обрушения стены в туалете учебного заведения.

В китайской провинции Хэнань в результате обрушения стены в туалете начальной школы произошла давка среди учеников. Двое школьников погибли, 20 пострадали, передает ТАСС.

Один пострадавший скончался по пути в больницу, второй – в больнице. Остальные 20 детей находятся госпитале, двое из них в тяжелом состоянии.

Местные власти расследуют обстоятельства трагедии.

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