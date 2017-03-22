Двое учеников погибли в результате давки в китайской школе
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В Китае во время давки в начальной школе погибли два ученика, еще 20 пострадали. Причиной давки стала паника из-за обрушения стены в туалете учебного заведения.
В китайской провинции Хэнань в результате обрушения стены в туалете начальной школы произошла давка среди учеников. Двое школьников погибли, 20 пострадали, передает ТАСС.
Один пострадавший скончался по пути в больницу, второй – в больнице. Остальные 20 детей находятся госпитале, двое из них в тяжелом состоянии.
Местные власти расследуют обстоятельства трагедии.