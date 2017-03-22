Все стороны подтвердили свое участие в межсирийских переговорах в Женеве

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Все стороны межсирийских переговоров, очередной раунд которых должен состояться в Женеве в четверг, подтвердили свое участие. Накануне находящиеся в арабской республике европейские и российские парламентарии посетили Алеппо и пообщались с местными жителями. Европейские депутаты отметили, что обстановка в городе и в Сирии в целом разительно отличается от той, которую отражают западные СМИ.

Для обеспечения безопасности высоких гостей в Алеппо была сформирована отдельная рота спецназа, отмечает "ТВ Центр". Отбирали из лучших бойцов сирийской армии. Готовили два месяца. Повышенные меры безопасности были приняты уже в аэропорту. По прилету для делегации была организована автобусная экскурсия по разрушенным кварталам восточного Алеппо.

Европейские гости посмотрели и не поверили глазам. Где-то они про все это слышали. Теперь нужно осмыслить увиденное.

"Абсолютно несправедливо отношение западных стран к происходящему в Сирии. Несколько дней назад в итальянском парламенте выступал католический епископ Алеппо. И никто ему не мог поверить, когда он рассказывал о том, что здесь реально происходит. Сейчас я приехал и убедился, что он рассказывал нам правду", - сказал сенатор верхней палаты итальянского парламента Антонио Раци.

Европейских парламентариев сопровождали российские коллеги. Именно они организовали этот визит, несмотря на то, что наша страна лишена права голоса в ПАСЕ и не участвует в сессиях Европарламента. Однако, что называется, в поле диалог получился конструктивным.

"Если у нас здесь не получится – вот у нас, у него, у меня, у всех присутствующих здесь – это приведет к новому потоку беженцев. Это приведет к новому витку террора, который будет проникать и в Европу, и в другие государства. Этого нельзя допустить. Только слепой этого не понимает", - отметил зампред Госдумы Владимир Васильев.

Гости в Алеппо поучаствовали в раздаче гуманитарной помощи, увидели работу медицинского отряда специального назначения. А до этого в пункте базирования Хмеймим им рассказали, что из себя представляет Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. За год с небольшим его функционирования к режиму прекращения огня присоединились 1368 населенных пунктов. Ещё 200 подали заявочные листы.

"Перед вами лист соглашения о присоединении к режиму прекращения огня. Один из пунктов, который гарантирует сирийская сторона, это обеспечение всех социальных выплат, энергоснабжение, медобеспечение. То есть, эти обязательства должно выполнить сирийское правительство", - пояснил начальник Центра Алексей Ким.

Режим прекращения огня, действующий во многих районах Сирии, европарламентарии назвали ключевым достижением на пути к миру в затяжной войне.

"Значение России в разрешении этого конфликта признаётся всеми и не оспаривается. Ваш центр по примирению играет ключевую роль в этом вопросе. Однако разрешение этого конфликта требует вовлечённости всех сторон", - отметил депутат парламента Испании Джорди Шукла.

"Я здесь с частным визитом. Я не представляю мнения всех членов ПАСЕ. Но могу отметить, что наша цель – поддержание мира. Я благодарю парламент Сирии за возможность увидеть все происходящее здесь, услышать различные точки зрения и иметь разностороннюю информацию", - сказал председатель ПАСЕ Педро Аграмунт.

В затяжной гражданской войне в Сирии уже погибли более двухсот тысяч человек, приводят статистику для европейских парламентариев. Ещё сотни тысяч мирных жителей лишились крова. Гостям показали, из чего боевики уничтожают мирное население: пулеметы, гаубицы, самодельные артиллерийские установки. Это те самые адские машины, которые стреляют газовыми баллонами. Стреляют не по цели, а в направлении. Задача – максимальная площадь поражения.

"В Евросоюзе нам сказали, что такие оружия используются только армией Сирии. Теперь я вижу, что это неправда. Это неправда", - признал депутат Европейского парламента Яромир Кохличек.

Несмотря на значительные успехи, в борьбе с терроризмом не обходится без потерь. В завершение визита в пункте базирования Хмеймим члены делегации почтили память российских военнослужащих, не вернувшихся из опасной командировки.

Европейские гости пообещали поделиться увиденным с коллегами. В составе делегации журналисты, общественные деятели. Охват должен быть максимальным. У Европы есть шанс узнать о происходящем в далекой арабской республике из первых уст.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Сирия