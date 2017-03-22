В Киеве требуют отставки главы МВД Украины Авакова

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Украинская полиция готовится к массовым акциям протеста в центре Киева. По информации властей, за неделю в столице пройдет минимум 15 митингов. Накануне у здания МВД ветераны силовых структур требовали перерасчета пенсий и возврата льгот. Между тем, Нацбанк Украины значительно снизил прогноз роста ВВП, а из-за блокады Донбасса – увеличил дефицит платежного баланса.

Несколько сотен людей у здания МВД в Киеве потребовали отставки главы ведомства Арсена Авакова, передает "ТВ Центр". Как по часам, с теми же лозунгами вышли протестующие в Черновцах. Аналогичная ситуация в Полтаве. Большинство активистов – ветераны силового блока.

После Майдана пенсии ветеранам украинского МВД не поднимались ни разу. Силовики требуют от власти надбавок или пойдут на штурм. Ультиматум зачитали в кулуарах парламента.

"Мы приняли беспрецедентное решение – начать бессрочную акцию протеста и сегодня по всей стране собрались больше ста тысяч ветеранов и это только наш первый шаг. Мы не остановимся, мы обращаемся к нашим побратимам – выходите на улицы. А это не простые люди, они умеют воевать против режима. Они могут за считанные дни смести бандитский продажный режим", - заявил депутата Верховной Рады Сергей Каплин.

В Киевской полиции уже заявили, что для обеспечения порядка отправили больше тысячи правоохранителей в центр города. Но будет ли в этом толк – ведь бастуют тоже силовики, хоть и бывшие.

Официальная блокада, объявленная Порошенко – совсем другое дело, она якобы "прекратила хаос", в который националисты пытались погрузить всю страну. В Киеве до сих пор не могут признаться, что, узаконив действия радикалов, подтвердили давние опасения наблюдателей.

"На месте руководства МВФ я бы поинтересовался, а кто на Украине принимает политические решения? Кто имеет право на легитимное использование силы? Что это за государство такое, если каждый может делать все что угодно без последствий. Я понимаю, что нельзя прекратить, нужно поддержать. Президент это продемонстрировал в полной мере с ситуацией с блокадой, но и доказал что у нынешней украинской власти абсолютно отсутствует видение будущего", - заявил политолог Валентин Гладких.

Президент Порошенко о будущем высказался. По его словам, кредит МВФ нужен стране "как воздух". Но в Международном валютном фонде отложили рассмотрение вопроса о новом транше для Украины. Запад ждет последствий блокады и недоволен реформами. Одна из них – антикоррупционная. В Киеве создано независимое бюро для контроля за расходами бюджетных средств. Аудитором НАБУ должен был стать американец, но в этом вопросе Верховная Рада неожиданно пошла на принцип и ни одной из кандидатур не одобрила.

"Почему нам навязывают внешнее управление? Почему вы, уважаемые депутаты, считаете возможным унижать страну, демонстрируя на весь мир, что украинцы не способны сами преодолеть коррупцию, навести порядок в своей стране, восстановить экономику", - поинтересовался у депутатов Рады лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Впрочем, как бы ни старались лидеры Майдана показать независимость, нужного человека в антикоррупционное бюро все-таки назначат. Украинская пресса пишет, что американца Роберта Сторча сделают аудитором без одобрения парламентом по президентской квоте.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"