Урал, Дальний Восток и Сибирь готовятся к мощным паводкам

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На Урале, Дальнем Востоке и в Сибири готовятся к мощному паводку. Как прогнозируют синоптики, в начале апреля эти регионы окажутся во власти теплых циклонов с обильными осадками.

В Алтайском крае к работе уже приступила команда саперов Центрального военного округа, сообщил "ТВ Центр". Для подрыва ледяных полей на реке Бия они планируют использовать тысячу тонн тротила, что позволит предотвратить подтопление десяти населенных пунктов.

К приходу большой воды готовы и спасатели Челябинской области. Там определены зоны возможного подтопления городов, поселков, мостов и дорог. Обстановку контролируют с помощью беспилотников.

На реке Сим взрывы гремят каждый день, разрушая глыбы толщиной до трех метров. В Бурятии на реке Селенга специалисты для ослабления прочности льда применяют специальную технику. Работы ведутся на площади более 19 квадратных километров.