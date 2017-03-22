Чавушоглу: Турция и Россия преодолели разногласия

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Анкара и Москва смогли преодолеть разногласия. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, страны восстановили отношения и работают над решением проблем в регионе. При этом Чавушоглу отметил, что Турция выступает за территориальную целостность Грузии и Украины.

Турция и Россия восстановили отношения и работают над решением проблем в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

В то же время, добавил Чавушоглу, Анкара продолжает "поддерживать территориальную целостность Грузии и Украины, включая Крым".

4 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24 в Сирии. Один из летчиков погиб, второй был спасен в результате спецоперации. В ходе по эвакуации экипажа бомбардировщика был потерян вертолет Ми-8, погиб морпех-контрактник.

Президент России Владимир Путин 28 ноября 2015 года подписал указ о санкциях в отношении Анкары. В конце июня 2016 года президент Турции принес извинения за случившееся. После этого отношения нормализовались.

Ранее Путин заявил, что Анкара и Москва обладают солидным потенциалом для развития добрососедских связей. Он отметил быстрое восстановление связей между Россией и Турцией. Путин также сказал, что страны активно работают по разрешению острых кризисов в мире, прежде всего, в Сирии.

Сближение Турции и России вызвало опасения в Берлине. Там призвали не допустить "дальнейшего разворота Турции на восток".

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