Россельхознадзор сохранит ограничения на ввоз продуктов из Турции

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Россельхознадзор не планирует снимать эмбарго на некоторые турецкие продукты по просьбе отечественных производителей. Они боятся, что турецкий товар вытеснит их на рынке.

Россельхознадзор не собирается снимать продуктовое эмбарго с Турции, так как подобная мера невыгодна отечественным производителям, сообщает газета "Известия".

Ограничения сохраняются на части тушек и субпродукты кур домашних и индеек, томаты, огурцы и корнишоны, виноград, яблоки, груши, землянику и клубнику.

Особенно остро стоит вопрос у турок с помидорами. Сейчас у них начался сезон томатов, а реализовывать товар некуда. В Европе избыток своей продукции.

В Минсельхозе пояснили, что снятие ограничений может нанести удар по отечественным производителям и заявили, что "при принятии решений будут исходить из соображений национальной безопасности России".

С января 2016 года Россия ввела запрет на поставки из Турции ряда овощей и фруктов в связи с обострением политических отношений. Данное решение было принято после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

В июле 2016 года турецкая сторона принесла официальные извинения за тот инцидент. В результате, 9 октября кабмин отменил запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков, в том числе, нектаринов, и слив. В марте 2017 года Турция может поставлять в Россию репчатый лук и лук шалот, цветную капусту, брокколи и соль.

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