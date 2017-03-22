Чиновников будут премировать за экономию бюджетных средств

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Чиновники, которые смогли успешно выполнить федпроект и сэкономить не менее 10% бюджета, смогут получать премию. Формула расчета еще не конкретизирована, назначать ее будет профильный вице-премьер.

В правительстве рассматривают возможность премирования чиновников, которые смогли сэкономить бюджетные деньги при выполнении федеральных проектов, об этом сообщает газета "Известия".

Предлагается, что чиновники должны сэкономить не менее 10% от запланированного бюджета, при этом чтобы не пострадало качество работы. Для расчета премии планируется разработать систему KPI (ключевые показатели эффективности) для того, чтобы определить достижения госслужащего по каждому критерию в процентах.

"Выплата премии будет разбиваться на несколько частей: за выполнение персонального KPI— ежеквартально, а то, что касается самого проекта, — ежегодно или в конце проекта", - сообщили источники газеты.

По словам собеседника "Известий", сумму премии будет назначать специальный проектный комитет во главе с профильным вице-премьером.

Предложения направлены в правительство. Сегодня с ними ознакомится Дмитрий Медведев на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.