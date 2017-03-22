Скелет человека пролежал больше года на территории школы в Москве
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В коллекторе на территории школы в Москве найден скелет. Предположительно, смерть человека наступила год назад. СК по столице начал проверку.
Смерть человека, скелет которого нашли накануне в коллекторе на территории школы, расположенной на Лиственничной аллее в Москве, наступила больше года назад. Об этом говорится в сообщении СКР по Москве.
Скелет нашли 21 марта в колодце при проведении очистительных работ. Сообщалось, что останки человека извлекли по частям.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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