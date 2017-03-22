Марков: мировым олигархам не нравится Путин
Теги: путин выборы франция События. 25-й час
Политику кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона диктует международная олигархия. По словам политолога Сергея Маркова, слова Макрона о том, что он не намерен идти на компромисс с Владимиром Путиным, связаны с тем, что российский президент не нравится мировым олигархам.
Заказчиком политики лидера президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона является международная олигархия. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил политолог Сергей Марков. По его словам, мировым олигархам не выгодны независимые лидеры, а потому им не нравится президент России Владимир Путин. Именно с этим, по мнению Маркова, связано заявление Макрона о том, что он не намерен идти на компромисс с российским лидером.
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