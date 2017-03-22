Атаки на российские банки на Украине согласованы с полицией

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Война, объявленная российским банкам националистами на Украине, разворачивается при полном равнодушии полиции. Это видно из многочисленных видеозаписей, которые появляются в интернете и на украинском телевидении. За минувшие сутки были заблокированы сразу несколько офисов "Сбербанка", и, по словам радикалов, это только начало.

Группа молодых парней подошла к зданию "Сбербанка", достала баллончики с краской и стопки с цветными наклейками. Многие скрывали свои лица. Периодически оглядывались, но, скорее, по привычке. Судя по всему, с местными полицейскими всё согласовано заранее, отмечает "ТВ Центр". Сутулые правоохранители стояли тут же и с интересом наблюдали за тем, что в уголовном кодексе называется хулиганством и вандализмом. Спустя десять минут на стенах и окнах здания появились десятки листовок и надписей, суть которых проста: "российские банки – вон из Украины".

В Николаеве, Кировоградской области, Днепропетровске и Краматорске картина схожая. В Запорожье к зданию "Сбербанка" привезли бетонные плиты и устроили импровизированный блокпост. Националисты предупредили: это только начало.

"Да, мы планируем и по другим банкам – это "Сбербанк", "ВТБ", "МБ Банк", "Проминвестбанк". То есть, мы не будем останавливаться на одном только здании", - заявил лидер запорожского отделения партии "Национальный корпус" Максим Зайченко.

Правда, местные жители инициативу поддерживать не спешат. По случаям нападения на банки, которые, пусть и являются российскими, но действуют в рамках украинского законодательства, уже поданы заявления в полицию, где эти инциденты пока не комментируют, несмотря на все запросы журналистов.

На востоке Украины нарушают закон и международные договорённости уже военные. 17 населённых пунктов обстреляны силовиками под Донецком. Режим прекращения огня только за сутки нарушался 59 раз. Разрушены десятки домов. ВСУ продолжают стягивать к линии соприкосновения дополнительные силы. В районе села Коминтерново попытка прорвать позиции самопровозглашённой Донецкой народной республики стоила украинским военным 12 жизней.

Как заявили в ДНР, тела погибших силовиков будут переданы украинской стороне, которая, несмотря на минские договорённости и боевые потери, продолжает обстрелы городов и посёлков Донбасса.

Кирилл Парменов, Артём Рассказихин, "ТВ Центр"