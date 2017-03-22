Госдума ограничила перевод денег на Украину

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В Государственной думе в третьем чтении приняли законопроект, запрещающий перевод денег из России на Украину через иностранные платежные системы. Документ вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.

Согласно документу, отправлять деньги в соседнее государство без открытия банковского счета можно только через российские компании. Как отмечает "ТВ Центр", это, по сути, ответная мера на решение украинских властей.

Год назад Киев запретил в стране деятельность всех российских платежных операторов. И работающие в нашей стране граждане Украины были вынуждены пользоваться услугами иностранных агентов. В Госдуме это расценили как ограничение конкуренции в этой сфере.