В Шотландии решается вопрос о проведении нового референдума о независимости

Теги: Политика великобритания референдум шотландия

Парламент Шотландии в среду проголосует по вопросу проведения нового референдума о независимости от Великобритании. С такой инициативой выступила шотландская Национальная партия.

По словам лидера Национальной партии Николы Стёрджен, Эдинбург должен бороться за свой суверенитет, чтобы остаться в составе ЕС после Brexit. Идея уже вызвала жаркие споры в парламенте, отмечает "ТВ Центр".

Против выступают либерал-демократы и консерваторы. Однако поддержка "зелёных" может обеспечить необходимый перевес голосов для принятия положительного решения. Правда, как показывают опросы общественного мнения, со сторонниками выхода Шотландии из Соединённого Королевства согласны не более 46 процентов жителей. Для региона это уже вторая попытка объявить о независимости. Аналогичный референдум проводился три года назад.