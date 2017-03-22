Нижегородец спас провалившегося под лед врача

Теги: нижний новгород Происшествие врач спасение

Удивительная история спасения в Нижегородской области. Врач спешила на вызов к пациенту, и сама оказалась в беде. Медик провалилась под лёд. На помощь подоспели местные жители. Несмотря на сильное течение и холод, в воду бросился молодой человек. Рискуя своей жизнью, он вытащил женщину.

Тот злополучный день Наталья Матвеевна вспоминает с ужасом и слезами, рассказал "ТВ Центр". До сих пор мучают кошмары. Фельдшер торопилась на вызов. На мосту, на обледенелых жердях, поскользнулась и упала в воду.

"Только я глаза открыла, кругом вода", - рассказала Наталья Слюняева.

Речка Алатырь обычно воробью по колено, но в тот день открыли запруду. Глубоко. На ноги не встанешь. Да еще течение. В ледяной воде, в намокшей одежде тянуло на дно. Жизнь висела на волоске.

"Я схватилась вот этой рукой за этот шест и стала очень сильно кричать", - пояснила пострадавшая.

Сколько прошло времени Наталья не помнит. Казалось – вечность. Крики услышали соседи. Старики. Сами уже немощные. Бросили веревку. Но окоченевшими пальцами ее удержать не удалось. На шум прибежал и Алексей Слюняев. Нет, не родственник – однофамилец.

"Прямо разделся здесь, побежал по мосткам по этим, прибежал вот здесь и вот с тех мостков он нырнул ко мне", - рассказала спасенная.

Алексей одной рукой уцепился за жердь, другой – схватил Наталью, потащил к берегу. Окоченевшую ее привели в дом, укутали одеялами. Наталья Матвеевна теперь и не знает, как спасителя отблагодарить.

"На таких надо равняться, пример брать и показывать их почаще, вот как может поступить простой, деревенский русский парень", - говорит она.

Когда о поступке сына узнала мама, едва не лишилась чувств. Ведь в то утро сама переходила злополучные мостки. И тоже могла упасть.

"Конечно, напугалась, что он в воду полез, но человека ведь тоже не оставишь", - сказала мать Алексея Наталья.

Соседи говорят, Алексей – спокойный, скромный. Но за спасение его обязательно должны наградить. Сам Алексей рассказывать о своем подвиге отказался. Сказал – занят. Работает строителем. В деревне говорят, скромность – это у них, Слюняевых, семейное. В доме бабушка показывает фотографии. Вот внук в военной форме – недавно вернулся из армии. В мае Наталья Матвеевна придет к однофамильцу в гости поздравить с днем рождения. Этот день теперь у них на двоих.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"