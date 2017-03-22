В музее современной истории открылась выставка "Код революции"

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"Код революции" - под таким названием открылась выставка в Московском музее современной истории России. Экспозиция приурочена к столетней годовщине событий 1917 года.

Секретные документы, фотографии, газеты, письма и другие личные вещи участников Октябрьской революции – всего представлено более тысячи экспонатов. По данным "ТВ Центра", масштабная выставка занимает пять залов. Можно увидеть иллюминатор с крейсера "Аврора" и даже избирательную урну для выборов в Учредительное собрание. Также для посетителей подготовили интерактивную программу.

"Самое главное, что нам хотелось бы показать этой выставкой: мы хотели бы пригласить к разговору всех и к размышлению, поэтому очень много документов. Из полутора тысяч экспонатов 800 – это документы, которые предоставил архив социально-политической истории", - рассказала гендиректор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.