Русские витязи открыли авиасалон в Малайзии

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Пилотажная группа "Русские Витязи" продемонстрировала своё мастерство на открытии международного военно-технического салона в Малайзии.

Впервые за рубежом наши летчики выступили на новых сверхманёвренных истребителях Су-30 СМ, сообщил "ТВ Центр". Эти самолеты позволяют выполнять самые сложные фигуры высшего пилотажа: управляемый штопор, движение на малой скорости и различные вращения. Экипажи "Русских витязей" показали одиночные полеты и упражнения в составе авиационной группы.

Международный салон в Малайзии – крупнейший ежегодный смотр военной техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он продлится до субботы. Свое мастерство российские летчики будут демонстрировать каждый день.