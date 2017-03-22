СМИ узнали о новых эпизодах в деле о хищениях при строительстве резиденции Путина

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Объем невыполненных работ при реконструкции резиденции президента России в Завидово в 2012-2014 годах составил 138,6 миллиона рублей, пишет "Коммерсант". В связи с этим ФСО взыскала через суд с компании "Атэкс", которая занималась реконструкцией резиденции, 2,1 миллиона рублей. Газета также предполагает, что в деле могут появиться новые эпизоды.

В деле о хищении бюджетных средств при реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево может появиться эпизод, связанный с работами и в другой резиденции главы государства.

Как пишет "Коммерсант", у ФСО уже были претензии к ФГУП "Атэкс", руководитель которого Андрей Каминов был задержан накануне по подозрению в мошенничестве. Спецслужба взыскивала неустойку с компании в связи с госконтрактом на строительство и реконструкцию президентской резиденции "Русь" в государственном комплексе "Завидово". Как следует из иска ФСО, объем невыполненных работ там составил 138,6 миллионов рублей.

Другая претензия ФСО сводилась к тому, что "Атэкс" более чем на два года просрочило сдачу в эксплуатацию здания академии ФСО в Орле. Однако ранее в иске спецслужбе было отказано, поскольку служба не представила доказательства нарушения ответчиком срока выполнения работ.

В декабре 2012 года ФСО заключила с "Атэксом" контракт на 5,7 миллиардов рублей, предполагающий строительство дома приемов, гостиницы, комендатуры, гаража, ангара для парковой техники, КПП, котельной и ограждений, пишет газета.

В качестве аванса ФСО перечислила 45% от стоимости контракта, но "Атэкс" и субподрядчики не смогли в срок окончить работы.

По версии следствия, часть средств строители перечислили на счета фирм-однодневок. Отмечается, что ФСО через Арбитражный суд Москвы взыскала с "Атэкс" 77 миллионов рублей.

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