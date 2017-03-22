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Президент РАН Владимир Фортов госпитализирован в ЦКБ для обследования. Исполняющим обязанности главы академии назначен вице-президент Валерий Козлов. Состояние здоровья Фортова оценивается как удовлетворительное, он проходит плановое обследование.

Президент РАН Владимир Фортов проходит плановое обследование в ЦКБ, куда он был ранее госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное, передает источник "Интерфакса".

Исполняющим обязанности главы академии назначен вице-президент Валерий Козлов.

Выборы президента РАН должны были состояться 22 марта. Накануне голосования стало известно, что все кандидаты отказались от участия. Полномочия Фортова истекают 27 марта.

"До осенних выборов президента РАН Фортов останется простым академиком", - отметил источник.

В этой связи он напомнил, что на общем собрании Академии наук в понедельник Фортов просил не ходатайствовать в кабинете министров о назначении его и.о. главы РАН, чтобы его служебное положение не создавало конфликта интересов в процессе подготовки к новым выборам.

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