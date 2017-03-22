В подмосковных лесах гадюки проснулись раньше срока

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В Подмосковье гадюки вышли из зимней спячки раньше срока из-за быстро растаявшего снега в этом году. В связи с этим необходимо быть очень аккуратным: весной яд гадюки более ядовит, чем летом.

В подмосковном парке "Лосиный остров" гадюки проснулись на месяц раньше из-за быстрого таяния снега.

"Отмечен ранний выход гадюк из зимней спячки: первая встреча была 17 марта. Обычно гадюки просыпаются в начале-середине апреля", - сообщает "Интерфакс".

Посетителям парка не следует тревожить змей, так как обычно они никогда не нападают первыми. Кроме того, весной яд гадюки более токсичен, чем летом.

На спине у гадюки прослеживаются зигзагообразные узоры, а от ужа ее отличает отсутствие желтых пятен на голове.

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