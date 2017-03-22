Госдума освободила лиц из санкционного списка от уплаты налогов в России

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Депутаты приняли законопроект, который позволяет попавшим под санкции россиянам не отчитываться о доходах и не платить налоги в России. Это позволит лицам из "черного списка", у которых есть бизнес или имущество за рубежом, не становиться налоговыми резидентами России. Поправка будет внесена в Налоговый кодекс.

Госдума приняла закон, который позволит физлицам, находящимся под санкциями, подавать заявления о непризнании себя налоговыми резидентами России, если они являются налоговыми резидентами иностранного государства. Поправку внесут в статью Налогового кодекса о плательщиках НДФЛ, передает "Интерфакс".

Поправка была внесена главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым ко второму чтению законопроекта об освобождении от НДФЛ купонного дохода по корпоративным бондам.

По словам депутата, необходимость принятия поправок связана с особенностями налогового законодательства европейских стран.

"В европейском законодательстве резидентство определяется по принципу домициля. Подпав под санкции, они не могут жить там, они живут здесь. И по нашему законодательству они наши резиденты. В случае домициля, то есть если у них есть компании, их может признавать резидентом та страна, где находится предприятие, фирма или компания", - пояснил депутат.

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