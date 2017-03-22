Вблизи российской авиабазы в Сирии разорвались несколько снарядов

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Более десятка снарядов разорвались недалеко от авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. По данным СМИ, пострадавших в результате обстрела нет. Кто именно выпустил снаряды неизвестно.

Вблизи российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия разорвались более десяти снарядов. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Пострадавших в результате обстрела нет. Кто выпустил снаряды на данный момент неизвестно. Однако, обстрел произошел вскоре после того, как позиции боевиков на севере Латакии подверглись атакам с воздуха и артиллерийским ударам.

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