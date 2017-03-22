Более 30 человек погибли в Сирии в результате авиаудара ВВС коалиции

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В результате авиаудара, предположительно, ВВС международной коалиции во главе с США, погибло более 30 мирных жителей провинции Ракка на севере Сирии. Удар был нанесен по школе, где прятались беженцы.

Не менее 33 мирных жителей погибли в результате авиаудара, совершенного, предположительно ВВС международной антитеррористической коалиции во главе с США, передает "Интерфакс".

По данным AFP, снаряд попал в школу, которая использовалась для перемещения беженцев. Авиаудар произошел во вторник к югу от города Аль-Мансура в провинции Ракка. Город удерживается боевиками "Исламское государство" (деятельность организации запрещена в России).

Операция ВВС коалиции во главе с США против основного плацдарма "Исламского государства" началась в ноябре 2016 года. Ее кодовое название - "Гнев Евфрата". Авиация коалиции поддерживает арабо-курдские формирования "Демократических сил Сирии" (ДСС).

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