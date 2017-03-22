В Москве полиция ищет водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе

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В Москве ищут водителя автомобиля Volkswagen, сбившего женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло на Михалковской улице. Нарушитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая госпитализирована.

В Москве разыскивают водителя автомобиля Volkswagen, сбившего женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции столицы.

"Около 10:35 возле дома 3 на Михалковской улице автомобиль Volkswagen совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведется розыск водителя.

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