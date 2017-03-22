В Раменском мужчина убил жену с дочерью, поджег квартиру и покончил с собой

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В подмосковном Раменском после пожара в одной из квартир были обнаружены тела троих человек с ножевыми ранениями. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Из квартиры спасли 77-летнюю женщину, которая сообщила о пожаре.

На месте пожара в квартире в подмосковном Раменском нашли тела троих человек с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве трех лиц. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета Московской области.

По данным ведомства, из квартиры удалось спасти 77-летнюю женщину, которая сообщила о пожаре.

"По версии следствия, 22 марта 2017 года в ночное время, проживающий в квартире мужчина вначале совершил убийство своих супруги и дочери, затем поджег квартиру, после чего совершил суицид", - сообщили в СК.

В настоящее время, на месте происшествия работают следователи. Они проводят осмотр и устанавливают причины и обстоятельства преступления.

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