Полиция пришла с обысками на Черкизовский мясокомбинат

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На Черкизовском мясокомбинате идут обыски в связи с расследованием дела о заведомо ложных сведениях о подлежащем возмещении НДС на сумму 16 миллионов рублей.

Полиция проводит обыски на Черкизовском мясокомбинате в связи с попыткой хищения 16 миллионов рублей.

"На предприятии проводятся обыски, полицейские ищут и изымают документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - сообщил источник ТАСС.

Ранее сотрудники московской полиции пресекли попытку хищения более 16 миллионов рублей руководством одной из мясоперерабатывающих предприятий столицы. Ее руководство предоставило в налоговую службу декларацию с заведомо ложными сведениями о подлежащем возмещении налога на добавочную стоимость на сумму более 16 миллионов рублей. Сумма налога была сформирована за счет вычетов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с подконтрольной фиктивной организацией.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество".